В России пытались сжечь еще один военкомат
В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью.
Источник: российский Интерфакс со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева
Дословно: "29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска.
В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано".
Детали: Отмечается, что имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.
В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы.