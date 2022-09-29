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В России пытались сжечь еще один военкомат

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 05:51
В России пытались сжечь еще один военкомат
иллюстративное фото, Telegram-канал Mash

В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева

Дословно: "29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска.

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В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано".

Детали: Отмечается, что имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.

Что предшествовало: 23 сентября сообщалось, что с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы.

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Темы: Росcиямобилизацияпожарвойна
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