В России пытались сжечь еще один военкомат

В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева

Дословно: "29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска.

В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано".

Детали: Отмечается, что имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.

Что предшествовало: 23 сентября сообщалось, что с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь : 23 сентября сообщалось, что с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов , также участились случаи пожаров в административных зданиях.

В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы.