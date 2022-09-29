Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В России пытались сжечь еще один военкомат

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 05:51
иллюстративное фото, Telegram-канал Mash

В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева

Дословно: "29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска.

В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано".

Детали: Отмечается, что имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.

Что предшествовало: 23 сентября сообщалось, что с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы.

Темы: Росcиямобилизацияпожарвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят через Чехию - СМИ

После объявления мобилизации доверие к Путину среди россиян резко пошло вниз - "Левада-центр"  

Зеленский созывает на пятницу СНБО

видеоУкраина выменяла еще 4 морпеха и 2 гражданских

НАТО о "Северных потоках": Умышленная атака встретит решительный ответ

Депутатов зовут в Кремль, где в пятницу Путин будет "присоединять новые территории"

Все новости...
Росcия
Россия – пустота и фейк
Россия мобилизует крымских татар и бросает их в самые горячие точки – штаб
ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом
Последние новости
18:10
Киевские школы будет охранять "Муниципальная охрана" – КГГА
17:58
В Конституционном суде не смогли выдвинуть кандидатов на должность председателя
17:57
Папа Римский рассказал о своем участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ
17:53
Злоупотребления с пересечением границы через систему "Шлях": открыто полсотни производств
17:53
В Минагрополитики рассчитывают на продление "зернового соглашения"
17:26
фотоОфициально: Елизавета II умерла от старости
17:25
Французский энергогигант TotalEnergies: У нас нет будущего с Россией
17:25
Система оповещения населения заработает с 1 декабря - ГСЧС
17:24
Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы: что это даст
17:24
США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят через Чехию - СМИ
Все новости...