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Резніков: Проблема іранських безпілотників уже вирішується

Олександр ШумілінЧетвер, 29 вересня 2022, 11:42
Резніков: Проблема іранських безпілотників уже вирішується
Фото: Getty Images

Україна вже вирішує проблему іранських безпілотників, а українські Повітряні сили навчилися їх глушити.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми вже її (проблему іранських безпілотників – ред.) вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів". Наші навчилися їх глушити.

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Ми звернулися до наших партнерів, зокрема, які бояться давати нам зброю, але в яких є хороша експертиза. Я їм сказав, що ми дамо вам їхні запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією".

Передісторія: З вересня на півдні України почалосе масове використання російською армією іранських безпілотників-камікадзе.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як українські військові збивають іранські дрони, запущені Росією.

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Теми: Резніковбезпілотники
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