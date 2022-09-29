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Резников: Проблема иранских беспилотников уже решается

Александр ШумилинЧетверг, 29 сентября 2022, 11:42
Резников: Проблема иранских беспилотников уже решается

Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а украинские Воздушные силы научились их глушить.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы уже ее (проблему иранских беспилотников - ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов". Наши научились их глушить.

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Мы обратились к нашим партнерам, в частности, которые боятся давать нам оружие, но у которых есть хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы дадим вам их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением".

Предыстория: С сентября на юге Украины началось массовое использование российской армией иранских беспилотников-камикадзе.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как украинские военные сбивают иранские дроны, запущенные Россией.

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Темы: Резниковбеспилотники
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