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Повітряники розповіли, як збивають запущені Росією іранські безпілотники

Ольга Глущенко Неділя, 25 вересня 2022, 01:33
Повітряники розповіли, як збивають запущені Росією іранські безпілотники
Юрій Ігнат. фото Армія Inform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як українські військові збивають іранські дрони, запущені Росією.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі FREEДОМ

Пряма мова: "Передовсім давайте про день вчорашній, бо він став знаковим у використанні цих (іранських – ред. ) БПЛА… річ не йде про якісь особливі успіхи дронів-камікадзе "Шахід-136". Вчора близько 10 цих БПЛА було випущено по Дніпропетровщині та Одещині. 8 БПЛА ("Шахідів" – ред.) збито різними підрозділами: тобто і Повітряними силами (6), ВМС (2) і згодом стало відомо про збиття ударного безпілотника "Mahajer-6" – зовсім інший тип БПЛА, більший, ніж "Байрактар", і такий, що має на озброєнні ударні ракети, бомби, які можуть вражати цілі, зараз у пріоритеті саме ці кадри.

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Вчора ще збито Повітряними силами СУ-25 і вертоліт Мі-8.

Все-таки вони (іранські дрони – ред.) збиваються різними засобами…

Ми і весь світ стали свідками, як стріляла вся Одеса з усього стрілкового озброєння, тільки помітивши ці дрони, - вони мають відносно невелику швидкість (120 км/год), мають характерний звук такого голосного мотоцикла, тому ціль можна бачити (і чути).

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Завдання у тому, що його треба вміти збивати і з крупнокаліберного кулемета…"

Деталі: Як зазначив речник ПС ЗСУ, "ціль все-таки видима на наших радарах, тому, якщо будуть застосовуватися всі види озброєння… тому це новий тип озброєння, новий виклик, нові обходи його збиття".

На його думку, все-таки більш страшна зброя – це ракети.

За словами Ігната, Україна була атакована іранськими дронами або з Криму, або з Херсонської області (за словами виробника, ці БПЛА можна запускати з відстані 2 тис. км – ред.).

Що передувало: Зенітники Повітряних сил України збили на південному напрямку багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6.

23 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили ворожий штурмовик СУ-25, а також 6 російських дронів-камікадзе іранського виробництва.

22 вересня зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю.

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Теми: авіавійнаРосіяІран
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