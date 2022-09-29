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Україна виміняла ще 4 морпіха та 2 цивільних

Олександр ШумілінЧетвер, 29 вересня 2022, 14:11
Фото: Андрій Єрмак

Відбувся черговий обмін полоненими, в результаті чого в Україну повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних.

Джерело: повідомлення керівника Офісу президента України Андрія Єрмака

Пряма мова: "Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.

У кожного з них своя історія.

Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ.  Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

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Військові брали участь у боях за Маріуполь".

Деталі: Єрмак додав, що обміни продовжуються і подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Цього місяця Україна повернула 235 людей.

Передісторія:

  • Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у середу заявив, що нині відбувається робота з обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

Теми: Українаобмін
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