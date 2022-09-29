Украина выменяла еще 4 морпеха и 2 гражданских

Состоялся очередной обмен пленными, в результате чего в Украину вернулись четыре морпеха и двое гражданских.

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака

Прямая речь: "Еще больше наших - дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских.

Реклама:

Офицеры - Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты - Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна.

У каждого из них своя история.

Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО.

ВИДЕО ДНЯ

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

Военные участвовали в боях за Мариуполь".

Детали: Ермак добавил, что обмены продолжаются и поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В этом месяце Украина вернула 235 человек.

Предыстория: