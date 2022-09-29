Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Украина выменяла еще 4 морпеха и 2 гражданских

Александр ШумилиЧетверг, 29 сентября 2022, 14:11

Состоялся очередной обмен пленными, в результате чего в Украину вернулись четыре морпеха и двое гражданских.

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака

Прямая речь: "Еще больше наших - дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских.

Офицеры - Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты - Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна.

У каждого из них своя история.

Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ.  Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

ВИДЕО ДНЯ

Военные участвовали в боях за Мариуполь".

Детали: Ермак добавил, что обмены продолжаются и поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В этом месяце Украина вернула 235 человек.

Предыстория:

  • Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в среду заявил, что сейчас происходит работа по обмену пленными в формате "всех на всех".

Темы: Украинаобмен
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоУдары по Днепру: есть погибший и раненые, горит полсотни автобусов

Путин прокомментировал утечки на газопроводах "Северный поток"

Зеленский и Данилов анонсируют важные решения СНБО

Трех морпехов вернули с оккупированной территории, где они скрывались 6 месяцев

США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят через Чехию - СМИ

Зеленский созывает на пятницу СНБО

Все новости...
Украина
Чому вони крадуть? – трейлер подкаста
Украинцы в рейтинге Time: два министра и женщина-математик
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
Последние новости
02:22
Италия подняла истребители из-за российских самолетов возле Польши
01:30
Россияне атаковали юг Украины семью "Шахедами", часть ВСУ удалось сбить
01:07
обновленоВ Николаеве новые взрывы: россияне обстреляли жилой дом, под завалами люди
00:47
Россияне выпустили две сотни боеприпасов по Сумской области, есть погибший и раненые
00:45
Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей
00:33
обновленоУдары по Днепру: есть погибший и раненые, горит полсотни автобусов
00:20
дополненоОдессу и Николаев атаковали дроны-камикадзе - ОП
00:04
Испания присоединилась к иску Украины против РФ относительно геноцида в суде ООН
23:45
Генерал Ходжес - о ядерном оружии: не думаю, что Путин и его люди склонны к самоубийству
23:41
Россияне атакуют Запорожье, работает ПВО – Старух
Все новости...