Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

МЗС РФ назвало ексгумацію сотень убитих росіянами в Ізюмі "інсценуванням, як у Бучі"

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 15:53
Ексгумація убитих росіянами в Ізюмі. Фото з Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сотні вбитих окупантами жителів в Ізюмі Харківської області – це інсценування "на зразок Бучі".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Захарової: "Стосовно Ізюма: я хотіла б зазначити, що після перегрупування союзних сил у Харківській області режим Зеленського всіляко намагається повторити в цьому місті сценарій Бучі. Той самий, який вони намагалися написати самі... Тепер навчилися – за голлівудськими сценаріями. Щоб уникнути проколів, які були в Бучі придумані київським режимом, проводиться ексгумація останків. Але не виходить створити навіть те, що придумали в Бучі".

Деталі: Вона назвала "інсценуванням" ексгумацію понад 450 убитих росіянами, а також наявність катівень, де окупанти знущалися з мирних жителів захоплених населених пунктів.

Захарова підкреслила, що раніше Росія нібито "пачками" надсилала західним державам "фотографії реальних поховань, було додано відеофакти, свідоцтва, описи", але реакції нібито не було жодної.

"І ось так все: інсценування одним словом", – заявила представник МЗС РФ.

Читайте також: "Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі 

ВІДЕО ДНЯ

Евакуйовані з пекла. Про що говорять люди, які вирвались з Бучі і Гостомеля

Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі 

Смерть та життя у зруйнованому Маріуполі. Фоторепортаж

"Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

Передісторія: 

  • 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.
  • Раніше російські відомства цинічно заявляли, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. 
  • Російські пропагандисти також називали шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановкою.

Теми: ІзюмРосіяБучавбивство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Усі новини...
Ізюм
"Нелюдська жорстокість, щоб знищити все українське". Що росіяни лишили по собі в Ізюмі та як живе місто після деокупації
Загинули відразу. Історія родини, яку росіяни вбили в Ізюмі
Гори шприців і медикаментів: в Ізюмі знайшли "шпиталь", який росіяни облаштували у школі
Останні новини
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
02:22
Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
01:30
Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити
01:07
оновлено, відеоУ Миколаєві нові вибухи: росіяни обстріляли житловий будинок, під завалами люди
00:47
Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені
00:45
Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей
00:33
оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів
00:20
доповненоОдесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе
00:04
Іспанія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду в суді ООН
23:45
Генерал Ходжес – про ядерну зброю: не думаю, що Путін і його люди схильні до самогубства
Усі новини...