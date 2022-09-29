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МЗС РФ назвало ексгумацію сотень убитих росіянами в Ізюмі "інсценуванням, як у Бучі"

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 15:53
МЗС РФ назвало ексгумацію сотень убитих росіянами в Ізюмі інсценуванням, як у Бучі
Ексгумація убитих росіянами в Ізюмі. Фото з Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сотні вбитих окупантами жителів в Ізюмі Харківської області – це інсценування "на зразок Бучі".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Захарової: "Стосовно Ізюма: я хотіла б зазначити, що після перегрупування союзних сил у Харківській області режим Зеленського всіляко намагається повторити в цьому місті сценарій Бучі. Той самий, який вони намагалися написати самі... Тепер навчилися – за голлівудськими сценаріями. Щоб уникнути проколів, які були в Бучі придумані київським режимом, проводиться ексгумація останків. Але не виходить створити навіть те, що придумали в Бучі".

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Деталі: Вона назвала "інсценуванням" ексгумацію понад 450 убитих росіянами, а також наявність катівень, де окупанти знущалися з мирних жителів захоплених населених пунктів.

Захарова підкреслила, що раніше Росія нібито "пачками" надсилала західним державам "фотографії реальних поховань, було додано відеофакти, свідоцтва, описи", але реакції нібито не було жодної.

"І ось так все: інсценування одним словом", – заявила представник МЗС РФ.

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Передісторія: 

  • 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.
  • Раніше російські відомства цинічно заявляли, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. 
  • Російські пропагандисти також називали шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановкою.

Теми: ІзюмРосіяБучавбивство
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