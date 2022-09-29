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МИД РФ назвал эксгумацию сотен убитых россиянами в Изюме "инсценировкой, как в Буче"

Ирина БалачукЧетверг, 29 сентября 2022, 15:53
МИД РФ назвал эксгумацию сотен убитых россиянами в Изюме инсценировкой, как в Буче
Эксгумация убитых россиянами в Изюме. Фото из Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотни убитых оккупантами жителей в Изюме Харьковской области – это инсценировка "наподобие Бучи".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Захаровой: "Применительно к Изюму: я хотела бы отметить, что после перегруппировки союзных сил в Харьковской области режим Зеленского всячески пытается повторить в этом городе сценарий Бучи. Тот самый, который они пытались написать сами... Теперь научились – по голливудским сценариям. Чтобы избежать проколов, которые были в Буче придуманы киевским режимом, проводится эксгумация останков. Но не получается создать даже то, что придумали в Буче".

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Детали: Она назвала "инсценировкой" эксгумацию более 450 убитых россиянами, а также наличие пыточных, где оккупанты издевались над мирными жителями захваченных населенных пунктов.

Захарова подчеркнула, что ранее Россия якобы "пачками" отправляла западным государствам "фотографии реальных захоронений, были приложены видеофакты, свидетельства, описания", но реакции якобы не было никакой.

"И вот так все: инсценировка одним словом", ­– заявила представитель МИД РФ.

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Темы: ИзюмРосcияБучаубийство
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