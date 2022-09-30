Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК Південь
ФОТО: GETTY

За добу 29 вересня ЗСУ уразили російський командний пункт  в Бериславському районі та пункт управління безпілотниками в Давидовому Броді на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати росіян:

Реклама:
  • 43  військовослужбовці;
  • 4 танки;
  • 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";
  • дві самохідні гармати "Гіацинт-С";
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • міномет 120-го калібру;
  • 5 одиниць авто-бронетехніки;
  • один безпілотний розвідник "Орлан-10";
  • два склади боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

Також ЗСУ уразили 6  районів зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали  276 вогневих завдань. 

Нагадаємо: 29 вересня  в Баштанському районі Миколаївщини збито два російських штурмовики Су-25.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: