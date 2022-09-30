Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
П'ятниця, 30 вересня 2022, 03:05
За добу 29 вересня ЗСУ уразили російський командний пункт в Бериславському районі та пункт управління безпілотниками в Давидовому Броді на Херсонщині.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Втрати росіян:
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- 43 військовослужбовці;
- 4 танки;
- 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";
- дві самохідні гармати "Гіацинт-С";
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
- міномет 120-го калібру;
- 5 одиниць авто-бронетехніки;
- один безпілотний розвідник "Орлан-10";
- два склади боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.
Також ЗСУ уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали 276 вогневих завдань.
Нагадаємо: 29 вересня в Баштанському районі Миколаївщини збито два російських штурмовики Су-25.