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Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 03:05
ФОТО: GETTY

За добу 29 вересня ЗСУ уразили російський командний пункт  в Бериславському районі та пункт управління безпілотниками в Давидовому Броді на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати росіян:

  • 43  військовослужбовці;
  • 4 танки;
  • 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";
  • дві самохідні гармати "Гіацинт-С";
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • міномет 120-го калібру;
  • 5 одиниць авто-бронетехніки;
  • один безпілотний розвідник "Орлан-10";
  • два склади боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

Також ЗСУ уразили 6  районів зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали  276 вогневих завдань. 

Нагадаємо: 29 вересня  в Баштанському районі Миколаївщини збито два російських штурмовики Су-25.

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Теми: війнаРосія
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