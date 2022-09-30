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Херсонщина: ВСУ поразили российский пункт управления беспилотниками — ОК "Юг"

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 03:05
Херсонщина: ВСУ поразили российский пункт управления беспилотниками — ОК Юг
ФОТО: GETTY

За сутки 29 сентября ВСУ поразили российский командный пункт в Бериславском районе и пункт управления беспилотниками в Давыдовом Броде на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери россиян:

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  • 43 военнослужащих;
  • 4 танка;
  • 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";
  • две самоходные пушки "Гиацинт-С";
  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • миномет 120-го калибра;
  • 5 единиц авто-бронетехники;
  • один беспилотный разведчик "Орлан-10";
  • два склада боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Также ВСУ поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, в Дарьевке и Новой Кардашинке. Дважды атакована колонна военной техники в Новой Каховке. В целом ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 276 огневых задач. 

Напомним: 29 сентября в Баштанском районе Николаевской области сбиты два российских штурмовика Су-25.

Темы: войнаРосcия
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