Херсонщина: ВСУ поразили российский пункт управления беспилотниками — ОК "Юг"
Пятница, 30 сентября 2022, 03:05
За сутки 29 сентября ВСУ поразили российский командный пункт в Бериславском районе и пункт управления беспилотниками в Давыдовом Броде на Херсонщине.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Потери россиян:
- 43 военнослужащих;
- 4 танка;
- 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";
- две самоходные пушки "Гиацинт-С";
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- миномет 120-го калибра;
- 5 единиц авто-бронетехники;
- один беспилотный разведчик "Орлан-10";
- два склада боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.
Также ВСУ поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, в Дарьевке и Новой Кардашинке. Дважды атакована колонна военной техники в Новой Каховке. В целом ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 276 огневых задач.
Напомним: 29 сентября в Баштанском районе Николаевской области сбиты два российских штурмовика Су-25.
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