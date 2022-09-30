ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням

Пентагон працює над створенням нового командування для координації озброєння та навчання України.

Джерело: офіційні особи США у NYT, CNN

Деталі: Передбачається, що нове командування базуватиметься у Вісбадені в Німеччині та знаходитиметься недалеко від багатьох навчальних майданчиків, які використовуються США і західними країнами для навчання українських військ поводженню із західною зброєю.

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За словами офіційних осіб, нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками. Уточнюється, що це, як наголосили чиновники, не є серйозною зміною нинішньої системи. США проявляють обережність в обговоренні планів.

Командування підпорядковуватиметься генералу Крістоферу Каволі, верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі. Воно також тісно співпрацюватиме з Міжнародною координаційною групою донорів (IDCC), який відіграє важливу роль у логістиці, необхідній для узгодження потреб в українській зброї із запасами потенційних країн-донорів.

Першою про нове командування повідомила New York Times.

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Нагадаємо: 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 млрд доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.