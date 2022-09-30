СМИ: США планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением

Пентагон работает над созданием нового командования для координации вооружения и обучения Украины.

Источник: официальные лица США в NYT, CNN

Детали: Предполагается, что новое командование будет базироваться в Висбадене в Германии и будет находиться недалеко от многих учебных площадок, которые используются США и западными странами для обучения украинских войск обращению с западным оружием.

По словам официальных лиц, новое командование создаст более формальную структуру в вооруженных силах для управления поставками. Уточняется, что это, как подчеркнули чиновники, не является серьезным изменением нынешней системы. США проявляют осторожность в обсуждении планов.

Командование будет подчиняться генералу Кристоферу Каволи, верховному главнокомандующему Объединенных сил НАТО в Европе. Оно также будет тесно сотрудничать с Международной координационной группой доноров (IDCC), который играет важную роль в логистике, необходимой для согласования потребностей в украинском оружии с запасами потенциальных стран-доноров.

Первой о новом командовании сообщила New York Times.

Напомним: 28 сентября Министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 млрд долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.