У Миколаєві з-під завалів врятували жінку, зруйновано кілька квартир

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва й влучення ракети у 9-поверхівку постраждали щонайменше 9 людей.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський глоова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Кіма: "ДСНС деблокували жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки жильців".

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Деталі: Кім повідомив, що близько 00:56 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок.

Сєнкевич повідомив, що ракета влучила у верхній 10-й поверх житлового будинку.

Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку: в неї будівельними конструкціями затисло ноги, тому вибратись самостійно вона не могла. Рятувальникам ДСНС вдалось її дістати близько 3:40. Жінку передали медикам.

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Отримали поранення ще 8 осіб. Три поранених особи у важкому стані перебувають у медичних закладах, п‘ятьом надано амбулаторну допомогу.

Зруйновано чотири квартири повністю, шість зруйновано частково.

Роботи по розчищенню завалів на пошкоджених об'єктах станом на 08:00 завершено, всіх людей деблоковано.

Також після нічних обстрілів пошкоджено медичний заклад. Без жертв та постраждалих.

Пряма мова Тимошенка: "Росіяни продовжують чинити воєнні злочини. Їх не зупиняє факт, що вони знищують цивільне населення та їхнє майно. Якщо хто і приведе їх до тями – це наші ЗСУ. І помста буде за кожний знищений будинок, садок, дорогу, міст... За кожного українця".

Цьому передувало: 29 вересня близько 17:30 ворог завдав удару по житловому району Миколаєва касетними снарядами "Смерч". Внаслідок чого троє людей загинуло та одинадцять поранено, з них одна дитина 17 років. Також є пошкодження житлових будинків й електромереж.