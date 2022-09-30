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В Николаеве из-под завалов спасли женщину, разрушено несколько квартир

Елена РощинаПятница, 30 сентября 2022, 08:49
Последствия ночного удара по Николаеву, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В результате ночного обстрела Николаева и попадания ракеты в 9-этажку пострадали по меньшей мере 9 человек.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. Сверяем списки жителей".

Детали: Ким сообщил, что около 00:56 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно из зенитно-ракетной системы С-300. Две из ракет попали в десятиэтажное здание.

Сенкевич сообщил, что ракета попала в верхний 10-й этаж жилого дома.

В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину: у нее строительными конструкциями зажало ноги, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Спасателям ГСЧС удалось ее достать около 3:40. Женщину передали медикам.

Получили ранения еще 8 человек. Трое раненых в тяжелом состоянии находятся в медицинских учреждениях, пятерым оказана амбулаторная помощь.

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Разрушены четыре квартиры полностью, шесть разрушены частично.

Работы по расчистке завалов на поврежденных объектах по состоянию на 08:00 завершены, все люди деблокированы.

Также после ночных обстрелов повреждено медицинское учреждение. Без жертв и пострадавших.

Прямая речь Тимошенко: "Россияне продолжают совершать военные преступления. Их не останавливает факт, что они уничтожают гражданское население и имущество. Если кто и приведет их в сознание – это наши ВСУ. И месть будет за каждый уничтоженный дом, сад, дорогу, мост... За каждого украинца".

Этому предшествовало: 29 сентября около 17:30 враг нанес удар по жилому району Николаева кассетными снарядами “Смерч”. В результате 3 человека погибли и 11 ранены, из них один подросток 17 лет. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.

УП, дополнено
Темы: Николаеввойна
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