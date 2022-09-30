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Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено – Гайдай

П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:28
Наслідки удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі, фото з Twitter Андрія Єрмака

Через удар росіян по колоні цивільних тимчасово призупинено виїзд на окуповані території через Запоріжжя – шлях, яким українці евакуюють родичів з окупації та привозять гуманітарну допомогу. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк".

Деталі: Гайдай додав, що для додаткової інформації треба звертатися до поліції.

Передісторія: Російські війська вранці 30 вересня вдарили ракетами по околицях міста Запоріжжя, влучивши в колону цивільних людей, які планували поїхати на окуповану територію забрати родичів та привезти допомогу, відомо про понад 20 загиблих та кілька десятків поранених. 

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Теми: Запоріжжяокупаціяевакуація
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