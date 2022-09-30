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Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен – Гайдай

Пятница, 30 сентября 2022, 12:28
Последствия удара по гуманитарной колонне в Запорожье, фото из Twitter Андрея Ермака

Из-за удара россиян по колонне гражданских временно приостановлен выезд на оккупированные территории через Запорожье – путь, по которому украинцы эвакуируют родственников из оккупации и привозят гуманитарную помощь. 

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Из-за трагедии выезд на ВОТ отныне приостановлен на неопределенный срок".

Детали: Гайдай добавил, что для дополнительной информации надо обращаться в полицию.

Предыстория: Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по окрестностям города Запорожье, попав в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию забрать родственников и привезти помощь, известно о более 20 погибших и несколько десятков раненых.

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Темы: Запорожьеоккупацияэвакуация
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