Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен – Гайдай

Пятница, 30 сентября 2022, 12:28
Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен – Гайдай
Последствия удара по гуманитарной колонне в Запорожье, фото из Twitter Андрея Ермака

Из-за удара россиян по колонне гражданских временно приостановлен выезд на оккупированные территории через Запорожье – путь, по которому украинцы эвакуируют родственников из оккупации и привозят гуманитарную помощь. 

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Из-за трагедии выезд на ВОТ отныне приостановлен на неопределенный срок".

Реклама:

Детали: Гайдай добавил, что для дополнительной информации надо обращаться в полицию.

Предыстория: Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по окрестностям города Запорожье, попав в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию забрать родственников и привезти помощь, известно о более 20 погибших и несколько десятков раненых.

Темы: Запорожьеоккупацияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
Все новости...
Реклама: