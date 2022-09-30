Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен – Гайдай
Пятница, 30 сентября 2022, 12:28
Из-за удара россиян по колонне гражданских временно приостановлен выезд на оккупированные территории через Запорожье – путь, по которому украинцы эвакуируют родственников из оккупации и привозят гуманитарную помощь.
Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Из-за трагедии выезд на ВОТ отныне приостановлен на неопределенный срок".
Детали: Гайдай добавил, что для дополнительной информации надо обращаться в полицию.
Предыстория: Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по окрестностям города Запорожье, попав в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию забрать родственников и привезти помощь, известно о более 20 погибших и несколько десятков раненых.
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