Оточення росіян біля Лимана "на етапі завершення"

Оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в коментарі "Суспільному", hromadske

Пряма мова: "Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи".

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Деталі: Українські захисники опублікували відео, як російські окупанти тікають на Лиманському напрямку і назвали такий "відступ" - "тактичним перегрупуванням".

Що цьому передувало: Інститут вивчення війни раніше повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.

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