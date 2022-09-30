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Оточення росіян біля Лимана "на етапі завершення"

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 15:02
Оточення росіян біля Лимана на етапі завершення
скриншот

Оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в коментарі "Суспільному", hromadske

Пряма мова: "Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи".

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Деталі: Українські захисники опублікували відео, як російські окупанти тікають на Лиманському напрямку і назвали такий "відступ" - "тактичним перегрупуванням".

Що цьому передувало: Інститут вивчення війни раніше повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 

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Нагадаємо:

  • Українські бійці зайняли місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана.

Теми: Збройні силиЛиманРосіявійна
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