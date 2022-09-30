Оточення росіян біля Лимана "на етапі завершення"
Оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".
Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в коментарі "Суспільному", hromadske
Пряма мова: "Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи".
Деталі: Українські захисники опублікували відео, як російські окупанти тікають на Лиманському напрямку і назвали такий "відступ" - "тактичним перегрупуванням".
Що цьому передувало: Інститут вивчення війни раніше повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.
Нагадаємо:
- Українські бійці зайняли місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана.
Ямпіль 🇺🇦 pic.twitter.com/p9QKWh5yOs— IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 30, 2022