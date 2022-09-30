Окружение россиян возле Лимана "на этапе завершения"
Окружение российской группировки у Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
Источник: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии "Суспільному", hromadske
Прямая речь: "Продолжаются мероприятия по завершению окружения российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути".
Детали: Украинские защитники опубликовали видео, как российские оккупанты убегают на Лиманском направлении и назвали такое "отступление" - "тактической перегруппировкой".
Что этому предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.
Напомним:
- Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.
Ямпіль 🇺🇦 pic.twitter.com/p9QKWh5yOs— IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 30, 2022