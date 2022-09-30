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Окружение россиян возле Лимана "на этапе завершения"

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 15:02
Окружение россиян возле Лимана на этапе завершения
скриншот

Окружение российской группировки у Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".

Источник: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии "Суспільному", hromadske

Прямая речь: "Продолжаются мероприятия по завершению окружения российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути".

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Детали: Украинские защитники опубликовали видео, как российские оккупанты убегают на Лиманском направлении и назвали такое "отступление" - "тактической перегруппировкой".

Что этому предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.

Темы: Вооруженные силыЛиманРосcиявойна
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