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У Кремлі заявили, що "роблять акцент" на військових діях, а не переговорах

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 13:10
У Кремлі заявили, що роблять акцент на військових діях, а не переговорах
Дмитро Пєсков, фото GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "робить акцент" на військових діях, оскільки Україна нібито вийшла з переговорного процесу.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "В умовах, коли публічно українська сторона неодноразово заявляла про своє небажання вести будь-які переговори, акцент робиться на продовженні спеціальної військової операції".

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Деталі: Він укотре повідомив, що Росія розцінюватиме удари по окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях як "акт агресії щодо РФ".

Водночас Пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області, однак заявив, що Донецька та Луганська – у межах кордонів 2014 року, які "належить звільнити".

"Що стосується територій Херсонської та Запорізької областей, мені потрібно це уточнити. Сьогодні все уточнимо", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути всі свої окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.
  • Цьому передував успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, внаслідок чого було звільнено від російських окупантів територію майже всіє області.

Теми: РосіяпереговоривійнаПутін
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