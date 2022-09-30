У Кремлі заявили, що "роблять акцент" на військових діях, а не переговорах
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "робить акцент" на військових діях, оскільки Україна нібито вийшла з переговорного процесу.
Джерело: ТАСС
Пряма мова: "В умовах, коли публічно українська сторона неодноразово заявляла про своє небажання вести будь-які переговори, акцент робиться на продовженні спеціальної військової операції".
Деталі: Він укотре повідомив, що Росія розцінюватиме удари по окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях як "акт агресії щодо РФ".
Водночас Пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області, однак заявив, що Донецька та Луганська – у межах кордонів 2014 року, які "належить звільнити".
"Що стосується територій Херсонської та Запорізької областей, мені потрібно це уточнити. Сьогодні все уточнимо", – сказав він.
Передісторія:
- 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути всі свої окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.
- Цьому передував успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині, внаслідок чого було звільнено від російських окупантів територію майже всіє області.