Внаслідок удару по Запоріжжю загинули 30, постраждали майже 100 осіб – Зеленський

Внаслідок удару росіян по автоколоні у Запоріжжі загинуло 30 осіб, майже сто дістали поранень і травм.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області

Пряма мова: "Ворог розпочав цей день зі свідомого й абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні.

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Станом на цей час – 30 загиблих. Майже сто поранених і травмованих".

Деталі: Президент підкреслив, що російські військові знали, куди влучать їхні ракети. "Це зробили нелюди", - сказав він.

Разом з тим, у пресслужбі поліції Запорізької області Укрінформу повідомили, що кількість потерпілих унаслідок ранкового удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилась до 92-ох, загинули 30 осіб.

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"На превеликий жаль, кількість загиблих збільшилась до 30, а постраждалих – до 92-ох. Такі дані маємо на вечір", - сказала начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Анна Ткаченко.

Що передувало: У п’ятницю близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв про 30 загиблих і 88 поранених.