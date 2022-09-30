Столтенберг: Ядерний шантаж РФ не вплине на підтримку України з боку НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг відкинув погрози Росії застосувати ядерну зброю, наголосивши, що вони не впливають ані на підтримку України Альянсом, ані на її право звільняти окуповані території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції у п’ятницю.

"Якщо ми приймаємо анексію Росії та її "брязкання" ядерною зброєю, що відвертає нас від підтримки України, то ми приймаємо і ядерний шантаж і те, що шляхом погрози застосування ядерної зброї авторитарні держави на кшталт Росії можуть досягти якраз того, що хочуть – взяти контроль над сусідньою Україною і відвернути нас від підтримки України в її абсолютно суверенному праві захищатися від агресії", – наголосив Столтенберг.

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Генсек НАТО назвав ядерну риторику російського президента Владіміра Путіна "небезпечною" і "безумною".

"Росія має зрозуміти, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна починати. Застосування ядерної зброї накличе на Росію серйозні наслідки. І це Росії чітко заявили. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона звільнила ще більше території, бо вона має на це право", – зазначив він.

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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