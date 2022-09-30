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Столтенберг: Ядерный шантаж РФ не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 20:37
Столтенберг: Ядерный шантаж РФ не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото nato.int

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг отверг угрозы России применить ядерное оружие, подчеркнув, что они не влияют ни на поддержку Украины Альянсом, ни на ее право освобождать оккупированные территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Если мы принимаем аннексию России и ее "бряцание" ядерным оружием, что отвлекает нас от поддержки Украины, то мы принимаем и ядерный шантаж и то, что путем угрозы применения ядерного оружия авторитарные государства вроде России могут достичь как раз того, что хотят - взять контроль над соседней Украиной и отвлечь нас от поддержки Украины в ее абсолютно суверенном праве защищаться от агрессии", - подчеркнул Столтенберг.

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Генсек НАТО назвал ядерную риторику российского президента Владимира Путина "опасной" и "безумной".

"Россия должна понять, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя начинать. Применение ядерного оружия навлечет на Россию серьезные последствия. И это России четко заявили. Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы она освободила еще больше территории, потому что она имеет на это право", – отметил он.

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: НАТОРосcияядерное оружие
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