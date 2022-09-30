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Медведєв лякає початком Третьої світової та зникненням значної частини українців

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 21:09
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.

Джерело: Медведєв у Telegram

Дослівно: "Зеленський хоче прискорено вступити в НАТО. Чудова ідея. Просто благає Північноатлантичний альянс прискорити початок Третьої світової війни".

Деталі: Медведєв також прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що якщо Україна припинить воювати, то зникне як держава.

"Який цинічний хлопчик – адже якщо не припинить, то зникне значна частина українців", – лякає чиновник країни-агресора. При цьому про частину росіян він не згадав.

Що передувало: У п'ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг фактично ухилився від відповіді на питання, чи підтримує заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу.

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Теми: МедведєввійнаНАТО
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