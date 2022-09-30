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Медведев пугает началом Третьей мировой и исчезновением значительной части украинцев

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 21:09
Медведев пугает началом Третьей мировой и исчезновением значительной части украинцев
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.

Источник: Медведев в Telegram

Дословно: "Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны".

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Детали: Медведев также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство.

"Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", – пугает чиновник страны-агрессора. При этом о части россиян он не вспомнил.

Что предшествовало: В пятницу президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс.

Темы: МедведеввойнаНАТО
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