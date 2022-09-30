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Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 22:05
Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні
Володимир Зеленський, фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський заявив, що Україна впевнена у своїй перемозі, перебрала ініціативу у війні та досягає відчутних результатів на полі битви.

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Дослівно: "Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму! Це дуже важливо".

Більше деталей: Президент відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади "за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках", а також військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Він також подякував підрозділам ГУР і СБУ.

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Що передувало: Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 

30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".

Також стало відомо, що українські бійці зайняли місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана, однак офіційної інформації про це не було.

Теми: Зеленськийвійна
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