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В результате удара по Запорожью погибли 30, пострадали почти 100 человек – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 22:41
Место удара по колонне, ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО

В результате удара россиян по автоколонне в Запорожье погибли 30 человек, почти сто получили ранения и травмы.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, Укринформ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области

Прямая речь: "Враг начал этот день с сознательного и абсолютно просчитанного убийства украинцев в Запорожье. Ракетный удар по гражданской автоколонне.

По состоянию на это время – 30 погибших. Почти сто раненых и травмированных".

Детали: Президент подчеркнул, что российские военные знали, куда попадут их ракеты. "Это сделали нелюди", - сказал он.

Вместе с тем, в пресс-службе полиции Запорожской области Укринформу сообщили, что количество пострадавших в результате утреннего удара по гуманитарной колонне в Запорожье увеличилось до 92-х, погибли 30 человек.

"К большому сожалению, количество погибших увеличилось до 30, а пострадавших – до 92-х. Такие данные имеем на вечер", - сказала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области Анна Ткаченко.

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Что предшествовало: В пятницу около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал о 30 погибших и 88 раненых.

Темы: ЗеленскийЗапорожьевойна
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