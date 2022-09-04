Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти почали видавати повістки в Мелітополі – центр при РНБО

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 16:38
фото РІА Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни почали видавати місцевим мешканцям повістки на війну в Україні.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Дослівно: "В тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і примушують воювати за РФ".

Що передувало: У квітні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на окупованій території Херсонщини росіяни оголосили мобілізацію чоловіків.

Також із самого початку повномасштабного вторгнення окупанти проводять мобілізацію на захоплених раніше територіях Луганщини та Донеччини.

Так, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей. За його словами, окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. 

У Мінінтеграції радять чоловікам, яких хочуть мобілізувати росіяни на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати отримання повістки, а в разі незаконного призову здаватися в полон ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Мелітопольмобілізаціяокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Мелітополь
Росіяни розмістили військові бази в школах Мелітополя – мер
На аеродромі Мелітополя, де була техніка окупантів, лунали гучні вибухи – мер
В Мелітополі знову "бавовна": ЗСУ вдарили по російському складу
Останні новини
07:48
фотоДніпропетровщина: ворог вдарив по Нікопольському району з важкої артилерії
07:47
У Донецьку на війну "мобілізують" навіть із лікарень – Генштаб ЗСУ
07:40
Біля берегів Латвії за загадкових обставин розбився приватний літак
07:31
Окупанти Херсонщини заборонили перетинати ріку, погрожують стріляти – Генштаб
07:17
ЗСУ відбили наступи ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках – зведення
06:18
Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW
05:18
На Херсонщині окупанти змушують освітян працювати за російською програмою – облрада
04:20
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
03:20
Генерал США заговорив про "деімперіалізацію" Росії
02:22
ОК "Південь": Військові російського полку влаштували бунт і відмовилися воювати
Усі новини...