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Окупанти почали видавати повістки в Мелітополі – центр при РНБО

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 16:38
Окупанти почали видавати повістки в Мелітополі – центр при РНБО
фото РІА Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни почали видавати місцевим мешканцям повістки на війну в Україні.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Дослівно: "В тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і примушують воювати за РФ".

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Що передувало: У квітні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на окупованій території Херсонщини росіяни оголосили мобілізацію чоловіків.

Також із самого початку повномасштабного вторгнення окупанти проводять мобілізацію на захоплених раніше територіях Луганщини та Донеччини.

Так, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей. За його словами, окупанти викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. 

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У Мінінтеграції радять чоловікам, яких хочуть мобілізувати росіяни на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати отримання повістки, а в разі незаконного призову здаватися в полон ЗСУ.

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Теми: Мелітопольмобілізаціяокупація
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