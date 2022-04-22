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У Мінінтеграції дали поради тим, кого мобілізують окупанти

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 18:39
Російські війська в Україні, фото Anadolu Agency via Getty Images

У Мінінтеграції радять чоловікам, яких хочуть мобілізувати росіяни на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати отримання повістки, а в разі незаконного призову здаватися в полон ЗСУ.

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: У міністерстві констатували, що російські окупанти на ТОТ буквально полюють на чоловіків призовного віку (він "розширений – від 18 до 65 років) й силоміць доставляють до "військкоматів". Забороняють покидати територію регіону.

Дослівно: "Що робити, щоб не потрапити до окупаційного "призовного пункту":

Передусім – спробуйте використати різні формати саботажу призову:

  • уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів";
  • змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання, якщо він відомий окупаційній владі;
  • змініть місце проживання й не повідомляйте про нього;
  • якщо на вас таки вийшли, не відмовляйтесь прямо від "повинності", а обґрунтуйте причини, чому не можете служити, наприклад, стан здоров’я, релігійні переконання тощо. Причину бажано довести документами, тому підготуйтесь.

Що робити, якщо вас призвали:

  • за першої безпечної нагоди здавайтеся у полон ЗСУ й повідомляйте, що ви громадянин України. Тоді ви – лише жертва воєнного злочину і згодом повернетесь додому живими;
  • пам’ятайте: рано чи пізно винні за незаконну мобілізацію вас до ЗС РФ нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 438 ККУ, або у МКС за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту;
  • не виконуйте незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури. В іншому випадку ваші дії кваліфікують як злочин без термінів давності навіть за умови примусового призову".

Більше деталей: У міністерстві наголосили, що якщо мешканці тимчасово окупованих територій добровільно приєднаються до ЗС РФ в будуть брати участь у війні з Україною, ці дії будуть злочином відповідно до українського законодавства, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 21 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій території Херсонщини росіяни оголосили мобілізацію чоловіків, а також планують так званий "референдум" і "перепис населення".

Теми: мобілізаціяокупаціяМінТОТ
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