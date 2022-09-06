МАГАТЕ не може пропонувати деокупацію ЗАЕС через обмеження мандату – "Енергоатом"
У місії МАГАТЕ обмежений мандат на Запорізькій АЕС, тому вона не може вимагати від Росії деокупації станції.
Джерело: президент "Енергоатома" Петро Котін в інтерв'ю Reuters
Деталі: Ситуацію на АЕС він назвав "дуже небезпечною" та безпрецедентною через пошкодження ліній електропередачі, що з'єднують станцію з українською енергосистемою.
За словами Котіна, Київ очікує почути більше, ніж висловлення занепокоєння від МАГАТЕ.
Пряма мова: "Виникла незвичайна ситуація. Всі експерти і сам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі розуміють: все, що потрібно, це деокупація станції. Але вони не можуть це прямо запропонувати через обмеження мандату".
Більше деталей: Президент "Енергоатома" зазначив, що створення постійного представництва МАГАТЕ на Запорізькій АЕС було правильним кроком, але корінь проблеми лишається – російські війська продовжують контролювати станцію.
Пряма мова: "Нам насправді потрібні результати цієї місії. Висновки експертів мають допомогти вирішити ситуацію навколо станції та повинні призвести до деокупації. Якщо ні, то ми повинні мати якісь інші життєздатні результати".
Передісторія:
- Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
- 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
- 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації.
- Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС.
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