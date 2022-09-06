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МАГАТЕ не може пропонувати деокупацію ЗАЕС через обмеження мандату – "Енергоатом"

Євген КізіловВівторок, 6 вересня 2022, 16:50
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, Getty Images

У місії МАГАТЕ обмежений мандат на Запорізькій АЕС, тому вона не може вимагати від Росії деокупації станції.

Джерело: президент "Енергоатома" Петро Котін в інтерв'ю Reuters

Деталі: Ситуацію на АЕС він назвав "дуже небезпечною" та безпрецедентною через пошкодження ліній електропередачі, що з'єднують станцію з українською енергосистемою.

За словами Котіна, Київ очікує почути більше, ніж висловлення занепокоєння від МАГАТЕ.

Пряма мова: "Виникла незвичайна ситуація. Всі експерти і сам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі розуміють: все, що потрібно, це деокупація станції. Але вони не можуть це прямо запропонувати через обмеження мандату".

Більше деталей: Президент "Енергоатома" зазначив, що створення постійного представництва МАГАТЕ на Запорізькій АЕС було правильним кроком, але корінь проблеми лишається – російські війська продовжують контролювати станцію.

Пряма мова: "Нам насправді потрібні результати цієї місії. Висновки експертів мають допомогти вирішити ситуацію навколо станції та повинні призвести до деокупації. Якщо ні, то ми повинні мати якісь інші життєздатні результати".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСокупація
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