Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 23:46
ГРОССІ НА ЗАЕС 1 ВЕРЕСНЯ, СКРИНШОТ ВІДЕО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти.

Джерело: Twitter МАГАТЕ

Дослівно: "У вівторок Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі опублікує звіт щодо ситуації з ядерною і фізичною безпекою та гарантіями в Україні, включно з даними його місії до ЗАЕС.

Пізніше того ж дня, він поінформує Раду Безпеки ООН щодо місії на станцію".

Передісторія:

  • Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

Читайте також: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

Для чого Росії захоплювати АЕС та як світ може запобігти ядерній катастрофі

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСМАГАТЕЕнергодарвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Шольц відмовився давати танки Україні – ЗМІ

Після потужного вибуху Енергодар знеструмлено – мер

В Україні арештували майно ексдепутата Держдуми РФ від "Единой России" на 1 мільярд

Пєсков відповів, коли Путін поїде на Донбас

Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну – дослідження

фотоРосіяни завдали ракетні удари по Кривому Рогу, знову горить нафтобаза

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЗАЕС
ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську провокацію – Зеленський
Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
Росія захопила ЗАЕС, щоб Україна не допомогла енергією Європі – Кулеба
Останні новини
14:49
В Україні зникли безвісти 236 дітей, ще 7 343 – депортовані
14:43
Абсолютна більшість європейців - за підтримку України та зменшення залежності від російського газу
14:41
Стали менше пити: як війна змінила алкогольні звички українців
14:33
У Києві обрали переможця антифестивалю авторського кіно "Своїми словами"
14:21
Трагедії в Оленівці - 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів, родичі полонених зробили заяву
14:21
фотоЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець
14:15
Чеський художник створить інсталяцію з розстріляних окупантами машин українців
14:12
Уряд Трасс планує заморозити тарифи на енергетику для населення в Британії
14:07
фото Синєгубов показав наслідки ранкового удару росіян по Харкову
14:04
Долю пам’ятника Катерині ІІ в Одесі вирішили обговорити з одеситами
Усі новини...