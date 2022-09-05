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Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
ГРОССІ НА ЗАЕС 1 ВЕРЕСНЯ, СКРИНШОТ ВІДЕО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти.

Джерело: Twitter МАГАТЕ

Дослівно: "У вівторок Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі опублікує звіт щодо ситуації з ядерною і фізичною безпекою та гарантіями в Україні, включно з даними його місії до ЗАЕС.

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Пізніше того ж дня, він поінформує Раду Безпеки ООН щодо місії на станцію".

Передісторія:

  • Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕЕнергодарвійна
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