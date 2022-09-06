Підрив "коменданта" Бердянська: окупанти змінили версію з "трупа" на "залишився без ніг"

Російські окупанти спростували смерть так званого "коменданта" Бердянська Артема Бардіна, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області і натомість повідомили, що він втратив ноги і бореться за життя.

Джерело: прокремлівські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: Спочатку колаборанти і держзрадники України повідомили російським пропагандистам, що Бардін помер від отриманих поранень, проте згодом спростували свої заяви.

Натомість поплічники окупантів повідомили, що Бардіну відірвало ноги і він втратив багато крові.

Пряма мова: "Інформація про загибель "коменданта" Бердянська Артема Бардіна не підтверджується. Незважаючи на тяжкі поранення, вибухову ампутацію ніг та велику крововтрату, він живий. Лікарі продовжують боротися за його життя".

Автомобіль Бардіна 6 вересня вибухнув в окупованму Бердянську і його у важкому стані госпіталізували.

Російські окупанти призначили Бардіна так званим "комендантом" окупованого Бердянська.

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