Підрив "коменданта" Бердянська: окупанти змінили версію з "трупа" на "залишився без ніг"
Російські окупанти спростували смерть так званого "коменданта" Бердянська Артема Бардіна, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області і натомість повідомили, що він втратив ноги і бореться за життя.
Джерело: прокремлівські видання "РИА Новости" і "ТАСС"
Деталі: Спочатку колаборанти і держзрадники України повідомили російським пропагандистам, що Бардін помер від отриманих поранень, проте згодом спростували свої заяви.
Натомість поплічники окупантів повідомили, що Бардіну відірвало ноги і він втратив багато крові.
Пряма мова: "Інформація про загибель "коменданта" Бердянська Артема Бардіна не підтверджується. Незважаючи на тяжкі поранення, вибухову ампутацію ніг та велику крововтрату, він живий. Лікарі продовжують боротися за його життя".
Автомобіль Бардіна 6 вересня вибухнув в окупованму Бердянську і його у важкому стані госпіталізували.
Російські окупанти призначили Бардіна так званим "комендантом" окупованого Бердянська.
Нагадаємо:
- В окупованому Бердянську 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.
- 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.
- 23 серпня стало відомо, що у Херсонській області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна, однак він вижив.