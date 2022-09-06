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Підрив "коменданта" Бердянська: окупанти змінили версію з "трупа" на "залишився без ніг"

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 22:06
фото: колаборанта Володимира Рогова

Російські окупанти спростували смерть так званого "коменданта" Бердянська Артема Бардіна, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області і натомість повідомили, що він втратив ноги і бореться за життя.

Джерело: прокремлівські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: Спочатку колаборанти і держзрадники України повідомили російським пропагандистам, що Бардін помер від отриманих поранень, проте згодом спростували свої заяви.

Натомість поплічники окупантів повідомили, що Бардіну відірвало ноги і він втратив багато крові.

Пряма мова: "Інформація про загибель "коменданта" Бердянська Артема Бардіна не підтверджується. Незважаючи на тяжкі поранення, вибухову ампутацію ніг та велику крововтрату, він живий. Лікарі продовжують боротися за його життя".

Автомобіль Бардіна 6 вересня вибухнув в окупованму Бердянську і його у важкому стані госпіталізували. 

Російські окупанти призначили Бардіна так званим "комендантом" окупованого Бердянська.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • В окупованому Бердянську 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков. 
  • 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.
  • 23 серпня стало відомо, що у Херсонській області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна, однак він вижив. 

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Теми: Бердянськокупаціявійнаколаборація
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