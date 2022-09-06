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Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 20:59

Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер.

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Представник Пентагону додав, що Росія також почала наступальні дії в районі Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

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В останні дні з'явилися повідомлення про деокупацію українськими силами кількох населених пунктів Херсонської області.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що український контрнаступ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні.

Теми: війнаСШАУкраїна
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