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Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 20:59

Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер.

Представник Пентагону додав, що Росія також почала наступальні дії в районі Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

В останні дні з'явилися повідомлення про деокупацію українськими силами кількох населених пунктів Херсонської області.

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Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що український контрнаступ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні.

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Теми: війнаСШАУкраїна
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