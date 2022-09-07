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Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 23:57
Оленівка, колонія після пожежі, фото з CNN

Місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Розслідувальна місія, (яка має прибути) до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення", – сказала вона.

"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – додала представниця ООН.

Ді Карло також подякувала Україні та Росії "за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії" й додала, що ООН розраховує на їхню подальшу підтримку.

Нагадаємо, 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

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У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

У серпні Організація Об’єднаних Націй створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці. До неї увійшли бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру.

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Теми: Азов полоненівбивствоМаріуполь
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