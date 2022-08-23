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Теракт в Оленівці: ООН створила комісію для розслідування

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 02:25
Теракт в Оленівці: ООН створила комісію для розслідування
СКРИНШОТ З ВІДЕО, ЯКЕ ОПРИЛЮДНИЛИ пропагандисти

Організація Об’єднаних Націй створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці.

Джерело: CNN із посиланням на спікера генсека ООН Стефана Дюжарріка

Пряма мова: "Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці".

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Деталі: Дюжаррік зазначив, що комісія поки не може зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України та Росії.

Також він оголосив членів створеної команди.

За його словами, до неї увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру.

ВІДЕО ДНЯ

Комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це Генеральному секретарю ООН.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Теми: війнатероризмООНполонені
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