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З першого вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України – Зеленський

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 22:15

З першого вересня українські захисники звільнили понад 1000 квадратних кілометрів території України, яка була окупована росіянами.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території.

Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями".

Деталі: Президент відзначив бійців 115-ї окремої бригади тероборони ОК "Північ", які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому – березні, коли зупиняли просування ворога, і зараз продовжують захищають Україну на Північному напрямку.

Також Зеленський висловив вдячність бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня.

Зеленський відзначив, що 8 вересня провів нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Передусім говорили щодо активних дій на передовій.

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За словами президента, Ставка продовжить працювати у форматі доволі частих засідань і нарад, щоб українські командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб ЗСУ, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримував всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів.

Зеленський додав, що вся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту українців.

Нагадаємо: 

  • В неділю 4 вересня стало відомо, що українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.
  • 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.
  • 6 вересня стало відомо, що українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. 
  • 7 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники мають хороші новини у Харківській області, проте зараз іще не час відкрито називати відвойовані населені пункти.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаУкраїна
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