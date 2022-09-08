З першого вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України – Зеленський

З першого вересня українські захисники звільнили понад 1000 квадратних кілометрів території України, яка була окупована росіянами.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території.

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Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями".

Деталі: Президент відзначив бійців 115-ї окремої бригади тероборони ОК "Північ", які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому – березні, коли зупиняли просування ворога, і зараз продовжують захищають Україну на Північному напрямку.

Також Зеленський висловив вдячність бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня.

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Зеленський відзначив, що 8 вересня провів нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Передусім говорили щодо активних дій на передовій.

За словами президента, Ставка продовжить працювати у форматі доволі частих засідань і нарад, щоб українські командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб ЗСУ, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримував всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів.

Зеленський додав, що вся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту українців.

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