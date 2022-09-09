Окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма та Куп'янська

Російський загарбник у Куп’янську на Харківщині. Фото "РИА Новости"

Російські загарбники оголосили "евакуацію" з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти.

Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС та "РИА Новости" з посиланням на так званого "главу Куп'янського району Харківської області" Максима Губіна

Пряма мова колаборанта Губіна: "Ми намагаємося сконцентрувати всі зусилля для евакуації місцевого населення хоча б на 3-4 дні, доки ситуація не буде стабілізована.

Ми організовуємо автомобільний транспорт, автобуси. Люди вивозяться до "ЛНР" до району Сватового, до району Логачівки (село у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області – ред.) на територію Росії. Вони там розташовуються у пунктах тимчасового розміщення".

Деталі: За даними ТАСС, "евакуація" проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.

"РИА Новости" повідомляють, що "жінок з дітьми з районів Харківської області" прийме "у своїх здравницях Краснодарський край".

Пропагандистські ЗМІ зазначають, що "обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною", але російські військові нібито "утримують місто".

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Губін додав, українські сили ведуть активні бойові дії у Шевченківському районі – там, за його словами, зараз пролягає лінія фронту.

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