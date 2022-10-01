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ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Анастасія КалатурСубота, 1 жовтня 2022, 05:18
ФОТО: GETTY

Українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі:  ISW, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" і російських військових  кореспондентів, пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі (звільнення Ямполя вже підтвердив президент Володимир Зеленський - Ред.). Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.  Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На кадрах із визначеним місцеположенням також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських силах, які відступають, у районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геоприв'язаних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вишці і радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, перебували російські війська.

 
ISW

Що передувало: Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.  30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення". 

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Теми: війнаРосіяЛиман
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