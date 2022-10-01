Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 10:24
В лиманському котлі близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
Скриншот з google.maps

Станом на ранок 1жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом

Пряма мова Гайдая: "По Лиману. Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що 5  тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.

Гайдай додав, що наразі всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
  • Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 
  • 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення". 
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.

Теми: ЛиманРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Лиман
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу − Череватий
На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: