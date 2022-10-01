Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 10:24
Скриншот з google.maps

Станом на ранок 1жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом

Пряма мова Гайдая: "По Лиману. Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що 5  тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.

Гайдай додав, що наразі всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.  

Передісторія: 

  • Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
  • Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 
  • 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення". 
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛиманРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

оновлено, фото, відеоОбстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей

Поблизу Лимана звільнили 5 населених пунктів – Східне угруповання військ

Зеленський скасував осінній призов і відтермінував демобілізацію

ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Усі новини...
Лиман
ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години
Оточення росіян біля Лимана "на етапі завершення"
ЗСУ взяли в оточення російське угруповання у Лимані
Останні новини
22:21
Захисник Маріуполя Орест та головред УП отримали премію від фестивалю Kharkiv MeetDocs
22:17
Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси
21:50
Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор
21:22
В Іспанії на фестивалі науки 18 людей постраждали від вибуху під час експерименту
20:58
фотоОбстріл будинку в Миколаєві: під завалами знайшли тіло жінки
20:53
ЮНЕСКО вимагає зупинити анексію України
20:47
відео, доповненоУ Севастополі пожежа на аеродромі "Бельбек", окупанти заявили про загоряння літака
20:23
Єрмак: Якщо світ жорстко не відповість на ядерний шантаж РФ, далі будуть ядерні війни
20:03
Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції
19:51
МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії
Усі новини...