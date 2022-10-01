В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай

Станом на ранок 1жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом

Пряма мова Гайдая: "По Лиману. Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що 5 тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.

Гайдай додав, що наразі всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.

Передісторія:

Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.

30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.