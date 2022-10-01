В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
Субота, 1 жовтня 2022, 10:24
Станом на ранок 1жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.
Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом
Пряма мова Гайдая: "По Лиману. Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає".
Деталі: Голова ОВА підкреслив, що 5 тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.
Гайдай додав, що наразі всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.
Передісторія:
- Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
- Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.
- 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.
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