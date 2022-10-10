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Конгрес США розгляне законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 01:51
Конгрес США розгляне законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму
ФОТО: GETTY IMAGES

У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму і визнання дій росіян в Україні актом геноциду.

Джерело: старший радник Конгресу США Пол Массаро у Twitter

Пряма мова: "Конгрес розгляне визнання дій РФ в Україні актом геноциду.

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Сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу вимагають визнання Росії терористичною державою".

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Теми: СШАРосіятероризмвійна
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