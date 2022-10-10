Конгрес США розгляне законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму
Понеділок, 10 жовтня 2022, 01:51
У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму і визнання дій росіян в Україні актом геноциду.
Джерело: старший радник Конгресу США Пол Массаро у Twitter
Пряма мова: "Конгрес розгляне визнання дій РФ в Україні актом геноциду.
Сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу вимагають визнання Росії терористичною державою".
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