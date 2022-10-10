Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России страной-спонсором терроризма
Понедельник, 10 октября 2022, 01:51
В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсором терроризма и признании действий россиян в Украине актом геноцида.
Источник: старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter
Прямая речь: "Конгресс рассмотрит признание действий РФ в Украине актом геноцида.
Сенатор Линдси Грэм и член Палаты представителей Тед Лиу требуют признания России террористическим государством".
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