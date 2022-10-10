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Аналітики ISW вказали, що може підірвати режим Путіна

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 06:40
Путін, фото: Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в Росії зростають сумніви у здатності Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: Атака на міст через Керченську протоку в поєднанні з нещодавніми російськими військовими невдачами та частковою мобілізацією викликає пряму критику президента Росії Владіміра Путіна та Кремля з боку російської провійськової націоналістичної спільноти.

Пряма критика Путіна є майже безпрецедентною. Ця російська спільнота продовжує висловлювати переважну підтримку цілям Путіна в Україні і досі покладали провину за невдачі на російське військове командування або Міністерство оборони (МО) Росії.

Як зазначає ISW, критика з боку провійськового табору може свідчити про зростання сумнівів у здатності Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України і підірвати симпатії до Путіна серед його основного електорату.

Інші російські націоналісти, пропагандисти і маріонеткові чиновники звинувачують спецслужби та МО Росії, що може підірвати режим Путіна у довгостроковій перспективі.

Аналітики інституту зазначають, що сприйняття траєкторії війни і українських можливостей також змінюється, і росіяни переживають різке пробудження. Російські джерела визнали, що український контрнаступ на півдні становить значну загрозу для сил РФ на півдні України.

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Путін продовжує перетасовувати своїх вищих військових командирів, ймовірно, для того, щоб відвести провину від себе і відродити ентузіазм в екстремістському провійськовому середовищі.

Кремль оголосив, що генерал армії Сергій Суровікін взяв на себе командування всією "спеціальною військовою операцією", як Путін називає своє вторгнення в Україну.

Російська провоєнна націоналістична спільнота зустріла призначення Суровікіна з ірраціональним ентузіазмом і покладається на те, що відомої "жорсткості" Суровікіна буде достатньо, щоб змінити траєкторію війни.

ISW пише, що "жорсткість", яку так любить провійськова спільнота, є рисою особистості радянських часів, що виникла в результаті жорстокого поводження з радянськими громадянами і особливо з військовослужбовцями. Вона породжує у підлеглих страх, який перешкоджає чесному інформуванню про проблеми або невдачі, заохочує брехню і перекладання вини на інших.

В інституті заявляють, що "Путін не може зробити єдиного, чого вимагає його жорстко налаштований електорат – виграти війну".

Перетасування вищого командування не вирішить системних проблем, які стримують російські операції, логістику, оборонну промисловість і мобілізацію з самого початку вторгнення.

"Цапи-відбувайли" можуть відвернути критику від Путіна лише на деякий час.

Крім того, ескалація, як звичайна, так і ядерна, не може вирішити проблеми Путіна. Якщо російські війська зможуть розширити свої атаки на українські населені пункти або об'єкти критичної інфраструктури, або якщо Путін буде готовий застосувати тактичну ядерну зброю проти України, він може лише сподіватися таким чином зупинити українські контрнаступи на деякий час.

Такі атаки не дозволять його військам завоювати Україну і досягти цілей, яких вимагають крайні провійськові російські націоналісти.

Ключові висновки ISW про бойові дії 9 жовтня:

  • Українські війська продовжили просування на схід від р. Оскіл у напрямку Луганської області та увійшли до Стельмахівки (близько 18 км на захід від Сватового)[27]. Російські війська здійснили безуспішні штурми Бурдаків на кордоні Харківської області та Росії, а також Тернів на північний схід від Лиману.
  • Російські джерела повідомили, що сили РФ намагалися атакувати в напрямку Тернових Подів (приблизно 30 км на північний захід від міста Херсон). Українські джерела повідомили, що російські сили продовжують обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти на півночі Херсонської області з артилерії, РСЗВ та авіації.
  • За даними українських джерел, ЗСУ відбили понад 30 атак у районі Бахмута і Авдіївки. Російські війська здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька.
  • Російські війська завдали удару крилатими ракетами по житлових кварталах Запоріжжя.
  • Російський блогер звинуватив Північну Осетію та Владикавказ у невиконанні мобілізаційних наказів через недбалість і особисті інтереси регіональних чиновників.
  • Українські джерела повідомляють, що російська окупаційна влада вивозить свої сім'ї з Херсонської області до Криму, а зі Старобільська – до Луганська.

Теми: війнаПутін
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