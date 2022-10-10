Аналитики ISW указали, что может подорвать режим Путина

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в России растут сомнения в способности Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также звучат обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.

Источник: ISW

Детали: Атака на мост через Керченский пролив в сочетании с недавними российскими военными неудачами и частичной мобилизацией вызывает прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны российского провоенного националистического сообщества.

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Прямая критика Путина является почти беспрецедентной. Это российское сообщество продолжает выражать преимущественную поддержку целям Путина в Украине и до сих пор возлагало вину за неудачи на российское военное командование или Министерство обороны (МО) России.

Как отмечает ISW, критика со стороны провоенного лагеря может свидетельствовать о росте сомнений в способности Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины и подорвать симпатии к Путину среди его основного электората.

Другие российские националисты, пропагандисты и марионеточные чиновники обвиняют спецслужбы и МО России, что может подорвать режим Путина в долгосрочной перспективе.

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Аналитики института отмечают, что восприятие траектории войны и украинских возможностей также меняется, и россияне переживают резкое пробуждение. Российские источники признали, что украинское контрнаступление на юге представляет значительную угрозу для сил РФ на юге Украины.

Путин продолжает перетасовывать своих высших военных командиров, вероятно, для того, чтобы отвести вину от себя и возродить энтузиазм в экстремистской провоенной среде.

Кремль объявил, что генерал армии Сергей Суровикин взял на себя командование всей "специальной военной операцией", как Путин называет свое вторжение в Украину.

Российское провоенное националистическое сообщество встретило назначение Суровикина с иррациональным энтузиазмом и полагается на то, что известной "жесткости" Суровикина будет достаточно, чтобы изменить траекторию войны.

ISW пишет, что "жесткость", которую так любит провоенное сообщество, является чертой личности советских времен, возникшей в результате жестокого обращения с советскими гражданами и особенно с военнослужащими. Она порождает у подчиненных страх, который препятствует честному информированию о проблемах или неудачах, поощряет ложь и перекладывание вины на других.

В институте заявляют, что "Путин не может сделать единственное, чего требует его жестко настроенный электорат – выиграть войну".

Перетасовка высшего командования не решит системных проблем, которые сдерживают российские операции, логистику, оборонную промышленность и мобилизацию с самого начала вторжения.

"Козлы отпущения" могут отвлечь критику от Путина лишь на некоторое время.

Кроме того, эскалация, как обычная, так и ядерная, не может решить проблемы Путина. Если российские войска смогут расширить свои атаки на украинские населенные пункты или объекты критической инфраструктуры, или если Путин будет готов применить тактическое ядерное оружие против Украины, он может лишь надеяться таким образом остановить украинские контрнаступления на некоторое время.

Такие атаки не позволят его войскам завоевать Украину и достичь целей, которых требуют крайние провоенизированные российские националисты.

Ключевые выводы ISW о боевых действиях 9 октября: