В центре Киева – взрывы: есть погибшие, взрывы продолжают раздаваться в других районах
Утром 10 октября в центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие. Движение метро по красной ветке приостановили.
Источник: корреспонденты "Украинской правды", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии УП, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, метрополітен у Telegram
Прямая речь Кличко: "Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже".
Прямая речь Водолаги: "К сожалению, есть травмированные и погибшие на разных точках ударов".
Детали: По ее словам, пострадали более 20 человек, количество погибших выясняется.
На месте ударов поднимаются два столба дыма. Некоторые слышали 3 взрыва.
Корреспонденты УП сообщают, что на место взрывов поехали "скорые".
Утром 10 октября по всей Украине объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 9:15 корреспонденты УП сообщают, что взрывы раздаются в разных районах города.
Глава КОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
В метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии приостановлено, при этом все подземные станции работают как укрытие.