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В центре Киева – взрывы: есть погибшие, взрывы продолжают раздаваться в других районах

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 08:26
Фото УП

Утром 10 октября в центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие. Движение метро по красной ветке приостановили.  

Источник: корреспонденты "Украинской правды", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии УП, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, метрополітен у Telegram

Прямая речь Кличко: "Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже".

Прямая речь Водолаги: "К сожалению, есть травмированные и погибшие на разных точках ударов".

Детали: По ее словам, пострадали более 20 человек, количество погибших выясняется.

На месте ударов поднимаются два столба дыма. Некоторые слышали 3 взрыва. 

 
фото уп

Корреспонденты УП сообщают, что на место взрывов поехали "скорые".

ВИДЕО ДНЯ

Утром 10 октября по всей Украине объявлена воздушная тревога. 

 
Скриншот Из alerts.in.ua

По состоянию на 9:15 корреспонденты УП сообщают, что взрывы раздаются в разных районах города.

Глава КОВА Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии приостановлено, при этом все подземные станции работают как укрытие.

Темы: Киеввзрыввойна
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