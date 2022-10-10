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Російські удари по Києву: є загиблі, понад 20 постраждалих – ДСНС

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 10:59
Російські удари по Києву: є загиблі, понад 20 постраждалих – ДСНС
Вибух у Києві. Фото УП

Щонайменше 20 людей постраждали у результаті російських ударів по Києву вранці 10 жовтня, також є загиблі – точна кількість наразі невідома.

Джерело: речник ДСНС Світлана Водолага у коментарі "Українській правді", мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Водолаги: "Є багато постраждалих. Точну цифру ми наразі назвати не можемо, але їх точно більше 20. Також, на жаль, є загиблі".

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Деталі: За її словами, наразі рятувальники працюють на кількох точках, де були удари. На місцях працюють "швидкі" та інші екстрені служби міста.  

Водолага зазначила, що удари по Києву можуть продовжуватися і закликала людей не нехтувати "тривогами" і власною безпекою.

"ДСНС закликає мешканців і гостей столиці, щоб вони перебували в укриттях, на станціях метро, щоб покинули свої оселі, щоб не перебували на вулиці. Ми бачимо, що на вулицях багато людей, багато автівок. Ми просимо, щоб люди йшли в укриття, щоб вони пам’ятали, що їхня власна безпека залежить від них", – підсумувала Водолага.   

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Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загроза нових ударів триває, тому зараз усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Вони оперативно реагують на ситуацію та долають наслідки ударів ворога.

Пряма мова Кличка: "Підземні станції метрополітену працюють як укриття. Пасажирів метро зараз не перевозить. Для перебування в укриттях візьміть теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів. У місто поки не виїжджайте".

Передісторія: 

Теми: КиїввибухвійнаДСНС
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