Кличко розповів деталі ударів росіян по Києву: є попадання, центр міста перекритий

Російські ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва, рух транспорту у центі столиці перекритий, вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, корреспонденти УП, Укрзалізниця у Telegram

Пряма мова Кличка: "Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об’єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом’янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває".

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Деталі: Мер додав, що центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.



Кличко закликав мешканців столиці під час тривоги перебувати в укриттях.

"У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість – не їхати сьогодні в столицю", ­– наголосив мер.

Кореспонденти УП повідомляють, що близько 9:35 у центрі міста пролунали ще 2 вибухи.

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Пізніше мер додав, що є кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури міста і є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють.

Укрзалізниця повідомила, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві.

Водночас в УЗ підкреслили, що вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття.



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