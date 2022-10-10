Кличко розповів деталі ударів росіян по Києву: є попадання, центр міста перекритий
Російські ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва, рух транспорту у центі столиці перекритий, вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, корреспонденти УП, Укрзалізниця у Telegram
Пряма мова Кличка: "Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об’єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом’янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває".
Деталі: Мер додав, що центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Кличко закликав мешканців столиці під час тривоги перебувати в укриттях.
"У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість – не їхати сьогодні в столицю", – наголосив мер.
Кореспонденти УП повідомляють, що близько 9:35 у центрі міста пролунали ще 2 вибухи.
Пізніше мер додав, що є кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури міста і є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють.
Укрзалізниця повідомила, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві.
Водночас в УЗ підкреслили, що вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.