Кличко рассказал детали ударов россиян по Киеву: есть попадания, центр города перекрыт

Российские ракеты попали в объекты в Шевченковском и в Соломенском районах Киева, движение транспорта в центе столицы перекрыто, взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, корреспонденты УП, Укрзализныця в Telegram

Прямая речь Кличко: "Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается".

Детали: Мэр добавил, что центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

Кличко призвал жителей столицы во время тревоги находиться в укрытиях.

"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", – подчеркнул мэр.

Корреспонденты УП сообщают, что около 9:35 в центре города прогремели еще 2 взрыва.

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Позже мэр добавил, что есть несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города и есть пострадавшие. Все службы на местах, работают.

Укрзализныця сообщила, что взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве.

В то же время в УЗ подчеркнули, что вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

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