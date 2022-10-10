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Ракетна атака на Україну: Зеленський просить залишатися в укриттях

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:04
Ракетна атака на Україну: Зеленський просить залишатися в укриттях
Президент Володимир Зеленський, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл кількох регіонів України та закликав українців залишатися в укриттях.

Джерело: президент Володимир Зеленський в Facebook

Пряма мова Зеленського: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. 

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Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними".   

Що цьому передувало: 

  • Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
  • Вибухи було чутно у Хмельницькому та Житомирі.
  • У Дніпрі та Львові вранці також пролунали вибухи.

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Теми: Зеленськийпрезидент
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