Ракетна атака на Україну: Зеленський просить залишатися в укриттях

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл кількох регіонів України та закликав українців залишатися в укриттях.

Джерело: президент Володимир Зеленський в Facebook

Пряма мова Зеленського: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.

Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними".

Що цьому передувало:

Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.

Вибухи було чутно у Хмельницькому та Житомирі.

У Дніпрі та Львові вранці також пролунали вибухи.