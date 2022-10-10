Ракетна атака на Україну: Зеленський просить залишатися в укриттях
Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:04
Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл кількох регіонів України та закликав українців залишатися в укриттях.
Джерело: президент Володимир Зеленський в Facebook
Пряма мова Зеленського: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.
Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними".
Що цьому передувало:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи було чутно у Хмельницькому та Житомирі.
- У Дніпрі та Львові вранці також пролунали вибухи.
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