Ракетная атака на Украину: Зеленский просит оставаться в укрытиях

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел нескольких регионов Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

Прямая речь: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными".

Что этому предшествовало: