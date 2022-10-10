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Ракетная атака на Украину: Зеленский просит оставаться в укрытиях

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 10:04
Ракетная атака на Украину: Зеленский просит оставаться в укрытиях
Президент Владимир Зеленский, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел нескольких регионов Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook 

Прямая речь: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. 

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Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными". 

Что этому предшествовало: 

  • Утром 10 октября в центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.
  • Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире.
  • В Днепре и Львове утром также прогремели взрывы.

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Темы: Зеленскийпрезидент
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