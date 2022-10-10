Ракетная атака на Украину: Зеленский просит оставаться в укрытиях
Понедельник, 10 октября 2022, 10:04
Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел нескольких регионов Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях.
Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook
Прямая речь: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.
Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными".
Что этому предшествовало:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.
- Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире.
- В Днепре и Львове утром также прогремели взрывы.