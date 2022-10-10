Россия с утра запустила по Украине уже 83 ракеты, 45 были сбиты
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь Залужного: "Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.
Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежено нашей ПВО.
Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан".
Детали: Залужный предупреждает, что атака продолжается до сих пор.
По данным Минобороны, россияне также нанесли удары с применением 17 БпЛА типа "Шахид" с территории Беларуси и АР Крым.
Обновлено: Воздушники уточнили, что всего 83 ракеты прилетели по Украине, по состоянию на 11.40 сбито 45 ракет.
Напомним: Российские оккупанты бьют по Украине из 47 ракет, это третья волна обстрелов на 10 октября, сообщал глава Николаевской области Виталий Ким.