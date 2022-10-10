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Россия с утра запустила по Украине уже 83 ракеты, 45 были сбиты

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 10:59
фото: оп

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.

Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежено нашей ПВО.

Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан".

Детали: Залужный предупреждает, что атака продолжается до сих пор.

По данным Минобороны, россияне также нанесли удары с применением 17 БпЛА типа "Шахид" с территории Беларуси и АР Крым.

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Обновлено: Воздушники уточнили, что всего 83 ракеты прилетели по Украине, по состоянию на 11.40 сбито 45 ракет.

Напомним: Российские оккупанты бьют по Украине из 47 ракет, это третья волна обстрелов на 10 октября, сообщал глава Николаевской области Виталий Ким.

Темы: ЗалужныйобстрелвойнаРосcия
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