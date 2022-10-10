Зеленский обратился к украинцам из Киева под бомбами
Президент Владимир Зеленский у здания Офиса президента в центре Киева призвал украинцев находиться 10 октября в укрытиях, ведь враг выпустил по Украине почти 100 ракет и атаковал иранскими дронами.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.
Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг.
Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но. Мы - украинцы.
Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное.
Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с нашей уверенностью - уверенностью в победе.
Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед - и демонстрируем это на поле боя. Так будет и в дальнейшем.
Работают сейчас спасатели. Работает наша ПВО. Уже на сейчас 38 воздушных целей сбито".
Детали: Президент призвал украинцев 10 октября находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности: "И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него".
Напомним:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 сбита ПВО.
- Российские оккупанты бьют по Украине из 47 ракет, это третья волна обстрелов на 10 октября, сообщал глава Николаевской области Виталий Ким.