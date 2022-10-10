Зеленский обратился к украинцам из Киева под бомбами

Президент Владимир Зеленский у здания Офиса президента в центре Киева призвал украинцев находиться 10 октября в укрытиях, ведь враг выпустил по Украине почти 100 ракет и атаковал иранскими дронами.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.

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Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг.

Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но. Мы - украинцы.

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Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное.

Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с нашей уверенностью - уверенностью в победе.

Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед - и демонстрируем это на поле боя. Так будет и в дальнейшем.

Работают сейчас спасатели. Работает наша ПВО. Уже на сейчас 38 воздушных целей сбито".

Детали: Президент призвал украинцев 10 октября находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности: "И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него".

Напомним: